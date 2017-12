Milene estréia no futebol italiano Enquanto persiste a dúvida em relação ao aproveitamento de Ronaldinho na partida da Inter contra o Valencia, na Espanha, quinta-feira, pela Copa da Uefa, sua mulher, Milene Domingues, joga nesta terça-feira no Fiamma Monza, time da Série A do futebol feminino da Itália. A estréia será no estádio Brianteo, em um amistoso com a Seleção dos Estados Unidos, atual campeã mundial - a próxima temporada começa em julho.