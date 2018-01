Milene não pode jogar na Espanha Enquanto aguarda o dia da estréia no Real Madrid, Ronaldo também ajuda Milene. A sua mulher ainda não assinou contrato com um clube espanhol - estava tudo certo com o Atlético Féminas, do Atlético de Madrid, mas de acordo com a legislação da Espanha os times de futebol feminino não podem ter jogadoras estrangeiras. Alexandre Martins, um dos agentes de Ronaldo, está em Madri para cuidar do assunto. Ele tenta desembaraçar o caso apelando para o bom senso dos dirigentes esportivos da Real Federação Espanhola de Futebol. O empresário teme que Milene não possa referendar o contrato de US$ 300 mil por ano que havia acordado com o Atlético Féminas. O Torrejón, da cidade de Ardoz, também tem interesse na contratação da mulher de Ronaldo. O clube oferece os mesmos US$ 300 mil por ano e mais participação na publicidade de produtos para o cabelo. O Torrejón é patrocinado por uma empresa de tinta para cabelo. Milene, que também posa de modelo, poderia promover os produtos do patrocinador.