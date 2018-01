Milene ofusca estrelas de Parreira Milene Domingues, a senhora Ronaldo, destaque da seleção feminina que se prepara para o Mundial da categoria, nos Estados Unidos, chegou a ofuscar por alguns instantes os craques pentacampeões mundiais na Granja Comary, concentração das seleções brasileiras em Teresópolis. Enquanto observava o treino do marido, foi cercada por dezenas de cinegrafistas e fotógrafos, que deixaram de lado a atividade da equipe de Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu e Rivaldo. Ela não escondeu o constrangimento e um segurança da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve de intervir para que a aglomeração não atrapalhasse o trabalho de Carlos Alberto Parreira. Antes, mais desinibida, a meia-atacante falou de sua experiência em Teresópolis, com sua seleção, e do convívio com Ronaldo. "Quando estou em campo, sou atleta. Fora dele, viro mãe, esposa, é normal." Ela tem se relacionado bem com as colegas, que treinam num campo atrás do que vem sendo utilizado pela seleção. Elogiou o grupo, a quem qualificou como familiar. Milene está acompanhada de outras 25 atletas. Seis delas serão cortadas da seleção pelo técnico Paulo Gonçalves, antes da viagem para os Estados Unidos. A estréia do Brasil no Mundial vai ser dia 21 deste mês, contra a Coréia do Sul. "Estou otimista em ser aproveitada, é claro", prosseguiu. A ´tietagem´ foi comentada por Roberto Carlos. "Elas me fizeram um corinho de "lindo!, lindo!", contou.