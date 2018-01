Milene passa bem após curetagem Milene Domingues, mulher do atacante Ronaldo, do Internazionale, passa bem após a curetagem uterina realizada na noite desta sgunda-feira. Ele vai continuar internada no hospital Barra D?or, no Rio pelo menos até esta terça-feira, informou o diretor-geral do hospital, Benny Weksler. ?Ela está tranquila?, disse Weksler. No boletim médico divulgado às 21 horas, é informado que Milene ainda não tem previsão de alta, ?a qual dependerá da evolução clínica?. O boletim também afirma que Milene está ?clinicamente bem? e sob efeito de anestesia.