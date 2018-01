Milene passa bem e deixa hospital A mulher de Ronaldinho, da Intenazionale de Milão, Milene Domingues, deixou por volta das 8 horas o Hospital Barra D, na Barra da Tijuca, zona oeste. Milene foi internada ontem à noite para fazer uma curetagem, procedimento no qual os médicos fazem uma raspagem no útero para retirar materiais que tenha ficado no organismo depois de um aborto. Milene - que estava grávida havia um mês e três semanas - sofreu um aborto espontâneo no domingo. O feto já estava morto havia cerca de uma semana. O jogador Ronaldinho passou a noite ao lado de sua mulher e, de acordo com o diretor do hospital Benny Weksler, ambos estavam tranqüilos. Segundo Weksler, inicialmente, a médica de Milene, Maria Alice Bustamante, estava em dúvida se lhe daria alta hoje ou amanhã, "mas como tudo transcorreu bem, ela pôde ir para casa hoje". A partir de agora, ela fica de repouso e vai retornar ao consultório de sua médica para realizar exames de rotina. Milene foi internada, ontem, por volta das 18 horas e às saiu 20 horas da sala de cirurgia.