Milene: proposta de U$ 300 mil/ano Milene começou a vida fazendo embaixadinhas. Quando tinha 17 anos, em 1997, bateu um recorde: 55.197 vezes durante nove horas. Dois anos depois, casou-se grávida com Ronaldo. Ronald, o herdeiro, nasceu em 2000. A família montou residência em Milão. Viveram felizes até o mês passado. Ronaldo foi para o Real Madrid há duas semanas, e Milene, contrariada, seguiu o marido. Apenas segunda-feira desembarcou em Madri. E no primeiro dia de Espanha recebeu uma proposta de US$ 300 mil/ano para exibir o seu futebol. Leia mais no Jornal da Tarde