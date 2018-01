Milene quer a camisa de David Beckham A mulher de Ronaldinho também é fã de David Beckham. Aproveitando que o Real Madrid jogará hoje contra o Manchester United pela Copa dos Campeões, Milene pediu ao marido que troque de camisa com o craque inglês e a leve para casa. Na Copa do Mundo, o Fenômeno fez uma brincadeira que lhe custou muitas gozações por parte dos outros jogadores brasileiros. Depois da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra nas quartas-de-final, ele pegou a camisa número 7 da Inglaterra, que Beckham havia trocado com Roberto Carlos, e comentou: ?O cara é cheiroso mesmo. Correu 90 minutos e a camisa continua perfumada.? Leia mais no Jornal da Tarde