Milene reforça seleção no Mundial dos EUA A seleção feminina de futebol tem um novo reforço: trata-se de Milene Domingues, mulher do craque Ronaldo, e que foi convocada hoje pelo técnico Paulo Gonçalves para integrar o grupo que disputará o Campeonato Mundial, a partir de 24 de setembro, nos Estados Unidos. Milene é meia-atacante e atualmente joga pelo Rayo Vallencano, da Espanha. Ela deve se apresentar na próxima semana em Teresópolis, na região serrana do Rio, para o início da preparação ao Mundial. Coincidentemente, deve ter atividades na concentração da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no mesmo período em que Ronaldo estará servindo à seleção pentacampeã mundial.