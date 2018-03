Milene se apresenta a Renê nesta 4ª A ex-mulher do atacante Ronaldo, do Real Madrid, Milene Domingues, do Rayo Vallecano, se apresenta nesta quarta-feira à seleção brasileira feminina de futebol, que desde segunda-feira treina na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio, para os Jogos Olímpicos de Atenas. A expectativa do técnico da equipe René Simões é a de observar não somente como a atleta se comportará dentro do campo mas, principalmente, fora. Convocada no ano passado para a disputa do Mundial dos Estados Unidos, Milene conquistou o elenco ao assumir o posto de líder do grupo e fazer reivindicações para melhorar, por exemplo, a ajuda de custo oferecidas às atletas. Anteriormente, este tipo de pedido era ignorado pela direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Mas, diante de um pedido da mulher do principal jogador do País, foi difícil recusá-lo. Agora, Milene volta ao grupo diante de outra realidade. Ficará sob o comando de um experiente técnico e encontrará outra infra-estrutura. Para conquistar a confiança de Simões, o primeiro desafio dela será o de atuar bem no amistoso programado para quinta-feira, contra o time infantil masculino do Fluminense. No sábado, a seleção feminina volta a campo para enfrentar a seleção brasileira masculina sub-16. Os atletas iniciam nesta quarta-feira sua preparação para o Mundialito de Barcelona, previsto para os dias 7 e 11 de abril. E, a exemplo das mulheres, os homens também ficarão treinando na Granja Comary.