Milene se apresenta à seleção para treinos A ex-mulher do artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, Milene Domingues, se apresentou nesta quarta-feira à seleção brasileira feminina, na Granja Comary, em Teresópolis, e já iniciou os treinamentos visando a disputa dos Jogos Olímpicos de Atenas. A meia do Rayo Vallecano chegou ao local às 9h10, 15 minutos após o início da reunião entre o técnico do Brasil, Renê Simões, e as demais jogadoras. Durante três minutos, Milene participou da conversa e sua chegada foi muito festejada pelas colegas. Em seguida foi para a concentração e retornou uma hora depois para começar sua preparação física.