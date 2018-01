Milene se despede do Fiammamonza Milene Domingues deverá fazer no sábado sua partida de despedida da equipe italiana Fiammamonza, pela qual iria disputar a próxima temporada do Campeonato Italiano de Futebol Feminino. Milene - que a imprensa italiana chama de ?Ronaldinha?- deverá participar de um amistoso beneficente no estádio Sada de Monza. A mulher de Ronaldo está acertando os últimos detalhes de sua transferência para a Espanha, para onde foi o marido, e diversas equipes tentam sua contratação, entre elas, o Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Torrejón e o Pozuelo.