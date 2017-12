Milene vai visitar hospital na Espanha Milene Domingues, ex-mulher do jogador Ronaldo e jogadora do Rayo Vallecano, da Espanha, visitará na segunda-feira crianças internadas no Hospital 12 de Outubro, de Madri, para as quais distribuirá presentes de Natal. Recém-separada do atacante do Real Madrid, Milene, afastada dos gramados por um mês por causa de uma torção no tornozelo, passará algumas horas no 12 de outubro com crianças que terão de passar o Natal internadas.