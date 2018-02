Milésimo gol de Romário é assunto proibido no Botafogo O milésimo gol de Romário virou assunto proibido no Botafogo até o fim da partida contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Taça Rio. O técnico Cuca destacou que antes de pensar no clássico contra o Vasco, no domingo, seu time precisa vencer o time da Cidade do Aço para continuar na liderança do Grupo A. Como Romário não vai atuar nesta quarta, contra o Americano, por preferir marcar o gol mil no Maracanã, as atenções se voltaram para o Botafogo. Por causa da expectativa, a preocupação de Cuca foi a de proteger seus jogadores. ?Quinta-feira, após o jogo, respondo a todas as perguntas sobre o domingo. Hoje [segunda] não tenho como passar por cima do obstáculo enorme que teremos para falar do clássico?, disse Cuca, que evitou até mesmo comentar o que acha da marca histórica de Romário. ?Sinceramente, nada. Meu jogo de quarta-feira é contra o Volta Redonda.? E para o confronto contra o Volta Redonda, o técnico tem problema para escalar o time. O principal deles é na lateral-esquerda. Com a expulsão de Luciano Almeida contra o América, o baixo rendimento do reserva Iran e a contusão do também reserva Xavier, o treinador será obrigado a improvisar. O volante Leandro Guerreiro está cotado para a vaga.