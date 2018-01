Milésimo gol deixa Deivid feliz O atacante Deivid ainda não completou dois meses vestindo a camisa do Cruzeiro, mas já pode comemorar um feito: entrou para a história do clube, ao marcar, domingo, na vitória por 4 a 2 sobre o São Paulo, o milésimo gol cruzeirense em Campeonatos Brasileiros. Mais do que a marca, o atacante, que deixou o Corinthians a contra gosto, se firmou no ataque celeste e já é um dos artilheiros do Brasileiro, com os três gols que fez na última partida. A média de Deivid é também respeitável. Em 12 jogos pelo time mineiro ele já marcou 12 gols. Só nas últimas duas partidas ele balançou as redes nada menos que seis vezes. O atleta não foge do jargão ao analisar a boa fase, salientando que o desempenho é ?conseqüência do trabalho", mas ressalta também o atual estado de espírito. ?Estou muito feliz no Cruzeiro, onde fui recebido com muito carinho, tanto pelos companheiros como pelos torcedores." Deivid chegou à Toca da Raposa falando em seleção brasileira e encontrou no meia Alex um companheiro ideal em campo. O paranaense, grande destaque da equipe nesta temporada, é o maior ?garçon" do ataque mineiro. Deivid, porém, procura não se entusiasmar com o momento que vive. Só foi saber, por exemplo, que havia feito o gol mil do time celeste após a vitória sobre o São Paulo. ?Fiquei sabendo pela imprensa que marquei o milésimo gol do Cruzeiro em Brasileiros e estou feliz por isto. Mas o mais importante é o que o time venceu e se recuperou do empate em casa", disse depois do jogo. Nesta segunda-feira, o atacante não desembarcou com a delegação cruzeirense no Aeroporto da Pampulha. Ele preferiu ficar em São Paulo para cuidar de assuntos particulares.