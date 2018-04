Milhares de pessoas se despedem de torcedor morto na Itália

Milhares de pessoas, entre elas jogadores da Lazio e da Roma, assim como representantes de várias torcidas de clubes italianos, despediram-se nesta quarta-feira de Gabriele Sandri, torcedor que morreu no último domingo baleado por um policial. Entre os presentes no funeral, em Roma, estavam o treinador e o capitão da Roma, Luciano Spalletti e Francesco Totti, respectivamente, além de quase todos os atletas da Lazio, o time pelo qual Gabriele Sandri torcia. O ministro de Infra-estruturas italiano, Antonio di Pietro, representou o Governo no funeral, onde também esteve o prefeito de Roma, Walter Veltroni. Além disso, estiveram presentes na despedida milhares de torcedores da Lazio e representantes de torcidas de outros clubes italianos. Dezenas de coroas e ramos de flores, especialmente com as cores da Lazio, mas também com as de outros clubes italianos, foram deixadas nas portas da igreja. Durante a homilia, o sacerdote Paolo Tammi realizou um pedido de "justiça e verdade". "E pedimos isso às instituições aqui presentes. Pedimos que se faça em breve, pois depois virá pouco a pouco também o perdão", disse. Cristian Sandri, irmão de Gabriele, afirmou entre lágrimas dentro da igreja que "este homicídio não tirou apenas uma vida, mas quatro; a de toda a sua família". "Peço a Gabriele que nos dê força para seguir adiante e para levar tudo até o final, para poder dar a ele a justiça que merece", disse Cristian Sandri. A saída do caixão foi amparada por milhares de pessoas presentes na rua com muitos aplausos e pedidos por "Justiça". A multidão presente cantou o hino da Itália e da Lazio. Em mais uma homenagem, os torcedores da Lazio e de outros clubes fizeram uma passeata por diversas ruas do entorno da igreja e da residência de Gabriele.