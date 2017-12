Milhares recebem ?heróis? do Boca Juniors Os jogadores do Boca Juniors foram recebidos como heróis nesta terça-feira em Buenos Aires, dois dias depois da conquista do título da Copa Intercontinental, com a vitória sobre o Milan, da Itália, no último domingo, em Yokohama, Japão. Vestidos com a camiseta azul e amarela ou fantasiados de quimonos - uma referência aos japoneses - muitos torcedores estiveram no aeroporto de Ezeiza, onde a delegação desembarcou no início da tarde. Em meio a muita festa, o grupo seguiu de ônibus para o estádio La Bombonera, onde a diretoria programou uma série de comemorações. O Boca conquistou o título ao vencer o Milan por 3 a 1 nos pênaltis, depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.