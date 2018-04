Milhares vão a estádio no Paraguai para rezar por Cabañas

Uma multidão de cerca de 10 mil pessoas, muitos carregando bandeiras e usando as cores da camisa da seleção paraguaia --vermelho, branco e azul-- se reuniram no estádio Defensores del Chaco nesta terça-feira para rezar por Salvador Cabañas, atacante paraguaio que levou um tiro na segunda-feira.

Cabañas, jogador-chave na seleção para a Copa do Mundo deste ano, levou um tiro na cabeça em um bar na Cidade do México e está em estado crítico, mas estável, em um hospital após uma cirurgia. A bala ainda está alojada em sua cabeça.

A multidão cantou músicas, deu as mãos e rezou pela recuperação do atleta de 29 anos, que atua pelo América do México.

"Esse é o jogo mais importante da vida dele e devemos ajudá-lo a bater este pênalti", disse a uma rádio o torcedor José Escobar, enquanto as pessoas cantavam "Salvador, Salvador" no estádio com capacidade para 35 mil pessoas.

A seleção paraguaia também compareceu à missa para Cabañas na capital.

O Paraguai participará pela quarta vez consecutiva da Copa do Mundo na África do Sul. Os paraguaios estão no mesmo grupo da atual campeã Itália, da Eslováquia e da Nova Zelândia.

(Reportagem de Daniela Desantis)