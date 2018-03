Milionário quer comprar o Manchester O empresário norte-americano Malcolm Glazer fez nesta quinta-feira uma nova investida para comprar o Manchester United - um dos clubes mais ricos da Europa. Primeiro adquiriu 28% das ações dos dois principais sócios - os milionários irlandeses J. P. McManus e John Magnier - e, com isso, ampliou para 57% sua participação no controle do clube. Em seguida, fez uma proposta milionária: ofereceu nada menos que US$ 1,47 bilhão para se transformar no único dono do clube. O norte-americano pretende procurar outros sócios até conseguir reunir 75% das ações - condição pela qual teria o controle total do clube. A direção do Manchester limitou-se a divulgar uma nota dizendo ter sido informada da propostra de Glazer, mas ainda aguardava detalhes. A notícia repercutiu mal entre os torcedores, que já começaram a protestar contra uma eventual privatização do clube. Em 1991, o Manchester se transformou no primeiro clube a colocar ações na Bolsa das Valores.