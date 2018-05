Militão treina sem restrições e pode reforçar o São Paulo contra o Bahia

O técnico Diego Aguirre pode ter Militão como reforço do São Paulo para o duelo contra o Bahia, no domingo, em Salvador. Recuperado de desconforto na coxa esquerda, o zagueiro treinou sem restrições nesta sexta-feira e participará ainda dos trabalhos de sábado antes de ser confirmado entre os relacionados.

Militão desfalcou o São Paulo nos dois últimos jogos, o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG e a vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central. No último jogo, Aguirre recuou na estratégia de montar o time com três zagueiros, como vinda sendo. Apostou em Bruno Alves e Anderson Martins, e Arboleda no banco.

Com a volta de Militão e ainda de Rodrigo Caio, também já liberado pelo departamento médico depois de tratar uma entorse no pé esquerdo, o treinador tem a opção de voltar ao esquema com três defensores, considerado por ele o ideal.

Sem Diego Souza, Cueva e Anderson Martins, uma possível escalação do São Paulo para enfrentar os baianos é: Sidão; Militão, Rodrigo Caio e Arboleda; Régis, Jucilei, Petros (Hudson), Nenê e Reinaldo; Everton e Tréllez.