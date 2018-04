Milito decide vitória da Inter; Milan também triunfa na Itália

Os visitantes ficaram atrás graças a um pênalti convertido pelo brasileiro Jeda no primeiro tempo, mas duas substituições feitas pelo técnico José Mourinho, que mais tarde foi expulso por discutir com a arbitragem, mudaram o quadro na segunda etapa.

Samuel Eto'o forçou a defesa do time da casa a perder a bola e o argentino Milito rompeu para marcar nos primeiros minutos do tempo complementar. Pouco depois, fez mais um gol depois de receber lançamento.

Clarence Seedorf teve classe para balançar as redes no segundo tempo e dar ao Milan a vitória em casa por 1 a 0 sobre o Bologna, enquanto a Sampdoria manteve os 100 por cento de aproveitamento em quatro jogos com o triunfo por 4 a 1 sobre o Siena.