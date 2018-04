Milton Cruz é anunciado como novo técnico do Figueirense na Série B

O Figueirense anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do técnico Milton Cruz, que passou boa parte da sua carreira - 22 anos - sendo assistente e observador técnico do São Paulo. Entre idas e vindas de treinadores no Morumbi, Milton Cruz chegou a comandar o São Paulo de forma interina em 43 oportunidades, com 23 vitórias, sete empates e 13 derrotas. Foi demitido em março de 2016.

Longe do São Paulo, teve seu primeiro trabalho como treinador efetivo no Náutico e obteve 41,66% de aproveitamento. Em 12 jogos, foram cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Milton Cruz será o quarto técnico do Figueirense na Série B. Márcio Goiano iniciou a trajetória na competição, mas acabou sendo substituído por Marcelo Cabo. Após sua saída, Márcio Coelho vinha dirigindo o time de forma interina.

O novo comandante chega com o objetivo de tirar a equipe catarinense da zona de rebaixamento. Atualmente, o Figueirense está na 17.ª colocação, com 20 pontos, a três de deixar o grupo da degola.

O primeiro compromisso dele, que será apresentado nesta terça-feira, será no próximo sábado, às 19 horas, diante do Goiás, no estádio Orlando Scarpelli.