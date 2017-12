Mílton Cruz é o garimpeiro do São Paulo O que há de comum entre Telê, Parreira, Muricy, Leão, Carpegiani, Levir, Nelsinho Baptista, Oswaldo de Oliveira e outros técnicos que dirigiram o São Paulo desde 1995? Foram auxiliados - e bem auxiliados - por Mílton Cruz. O que há de comum entre o volante Belletti e o meia Edmílson? Foram campeões mundiais de futebol em 2002, como lateral-direito e zagueiro, respectivamente. A mudança de posição dos dois veio através de Mílton Cruz. O mesmo aconteceu com o lateral Maldonado, que virou volante titular da Seleção Chilena. E com o meia Júlio Baptista, recém-contratado pelo Real Madrid, que tinha dúvida entre ser centroavante e volante. Júlio Baptista havia sido dispensado e conseguiu nova chance por conta de um pedido de Cruz. O que há de comum entre Alexandre e Marcelinho Paraíba, além de terem jogado juntos no Rio Branco? Entre Rodrigo e Roger, revelações da Ponte Preta? E entre Alex e Richarlyson, estrelas do Santo André? Todos chegaram ao São Paulo por observação e indicação de Mílton Cruz. No São Paulo há dez anos, Mílton Cruz tem uma explicação simples para explicar sua longevidade no clube. "Quando um técnico chega, pergunta de mim para o técnico que saiu. Pergunta se eu entendo de futebol e se eu sou digno de confiança. Como a resposta é positiva, continuo no clube." Não é apenas isso. Ele tem confiança total da diretoria do São Paulo, que vê nele alguém de competência, capaz de atuar em várias frentes. É um dos "intocáveis" ao lado do preparador-físico Carlinhos Neves. Técnico que chega, trabalha com eles. Para Paulo Autuori, não é obrigação. É prazer. "Desde o primeiro dia aqui, deixei claro que não abriria mão da competência de nossa comissão técnica." Mílton Cruz foi jogador do São Paulo, entre 1977 e 1979. Fez 48 partidas e 24 gols. Números pequenos, facilmente explicados. Ele era reserva de Serginho, o maior artilheiro da história do clube. Jogou no Inter e no Nacional de Montevidéu. "Ele era conhecido por Mílton Samba, porque dava uma sambadinha depois dos gols. Só agora eu percebi que ele não sabe sambar nada", diz Lugano. O uruguaio deve muito de sua recuperação a Mílton Cruz. "Ele chegou muito cru. Não conhecia nem o nome dos companheiros e é muito difícil enfrentar jogador brasileiro. Além disso, o Oswaldo gosta de jogar bem aberto e o Lugano ficava desprotegido. Ia acabar como o Ameli." A conselho de Cruz, Lugano passou a ser escalado apenas contra adversários de força, especialmente com três zagueiros. "Ele treinou muito nos campos menores e foi se recuperando. Hoje, é um titular indiscutível." As últimas indicações de Mílton Cruz foram o zagueiro Adriano e o meia Souza, que vieram do Nacional. Acredita neles, mas não têm dúvidas na hora de apontar o jogador de mais futuro no elenco. "É o Denílson. Já viu ele treinar? Joga de cabeça erguida, mata a bola no peito, dificilmente erra um passe. Tem 17 anos e vai ser um volante muito bom." Mílton pesquisa, indica, aconselha, traz de volta, rende muito ao clube. Só não dispensa jogadores. "Essa função não é minha. Cada técnico tem a sua responsabilidade". Não teve influência na dispensa do goleiro Tadeu Cruz, atualmente no Nacional. E que é seu filho.