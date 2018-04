Milton Cruz ressalta resultados em dez jogos no comando do Tricolor

Milton Cruz nunca se disse técnico do São Paulo e depois de dez jogos no comando do time, já começou a falar em tom de despedida da função. Com a possibilidade da diretoria trazer o colombiano Juan Carlos Osorio, o treinador destacou no último sábado o trabalho realizado e revelou não saber como será o seu futuro no clube.

O funcionário do São Paulo desde 1994 garantiu ainda não ter definido se retorna ao cargo de coordenador técnico assim que um substituto chegar ao clube. "Por enquanto não defini nada. Precisou conversar com a família. Mas estou tendo o apoio da torcida. Saio na rua e sou cumprimentado, ganho os parabéns pelo trabalho mesmo com a derrota na Libertadores", explicou após a vitória por 3 a 0 sobre o Joinville, no Morumbi.

O resultado tranquilo obtido contra os catarinenses, pelo Brasileirão, marcou o sétimo resultado positivo de Milton Cruz. O trabalho dele foi poupado até mesmo dos protestos de parte da torcida organizada antes da partida. O alvo recaiu principalmente sobre alguns jogadores e membros da diretoria, como o vice-presidente de futebol Ataíde Gil Guerreiro.

"Fiz dez jogos. Sete vitórias e três derrotas. Não tivemos nenhum momento de indisciplina. Os jogadores me ajudaram muito nesse período em que estou como treinador", afirmou Milton Cruz. O técnico fez questão de ressaltar que os três resultados negativos foram em circunstâncias bem adversas. "Perdemos fora de casa para o Santos, campeão paulista, em Minas para o Cruzeiro, bicampeão brasileiro, e em Campinas, sem torcida, para a Ponte Preta, com o time abatido porque tinha perdido na Libertadores".