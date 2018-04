Milton Mendes é demitido do Vasco e Eurico justifica: 'Faltou resultado'

O técnico Milton Mendes não resistiu à pressão da torcida e aos resultados irregulares do Vasco no Brasileirão e foi demitido nesta segunda-feira, um dia após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, no domingo, em Salvador. Ao anunciar a demissão, o presidente Eurico Miranda explicou que a falta de resultados dentro de campo foi a causa da saída do treinador.

"Eu tive hoje uma conversa com o Milton em que nós conversamos sobre diversos assuntos. Chegamos à conclusão que, diante de tudo que estava acontecendo, que o importante é sempre a instituição, o Vasco. Mais até do que qualquer interesse pessoal. Seria o melhor para o Vasco que o Milton Mendes nos deixasse. Não tenho qualquer tipo de restrição ao trabalho dele. Mas, ao final de tudo, se não se traduz em resultado, nós somos obrigados a tomar a posição que tomamos", declarou o mandatário vascaíno.

Com o revés no fim de semana, o Vasco chegou à marca de cinco jogos sem vitórias no Brasileirão. O time não vence no Brasileirão desde 23 de julho, quando bateu o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, por 2 a 1. De lá para cá, foram três derrotas e dois empates no Nacional.

A sequência causou considerável tombo do time na tabela. Se chegou a brigar por vaga no G6, o time carioca agora luta para se afastar da zona de rebaixamento. O Vasco figura agora na 16ª colocação, apenas uma posição acima da zona da degola.

A série de tropeços e a forte queda na tabela causaram pequeno protesto da torcida nesta segunda, no desembarque do time no Rio de Janeiro. E Milton Mendes foi o principal alvo de xingamentos e ofensas, que pediam sua demissão.

Presente na entrevista coletiva concedida pelo presidente do Vasco, o treinador se despediu do clube. "Quero dizer que foram cinco meses, completos hoje, de momentos bons, e outros nem tanto. Saio com mais amigos do que entrei. Cheguei feliz e saio feliz. Conheci novos jogadores, pessoas interessantes que vou levar para vida. Foi um prazer enorme entrar no Vasco. E está sendo um prazer enorme sair", afirmou.

Milton Mendes chegou ao clube de São Januário em março deste ano, durante o Campeonato Carioca. Ao todo, ele comandou a equipe em 27 jogos, com 11 vitórias, seis empates e dez derrotas. Para o seu lugar, o mais cotado é Zé Ricardo, que deixou o comando do rival Flamengo há poucas semanas.

O futuro novo treinador vascaíno, que não foi cogitado por Eurico Miranda na entrevista coletiva, terá como primeira missão conduzir a equipe no clássico com o Fluminense, sábado, no Maracanã.