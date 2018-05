Mina deve desfalcar o Palmeiras em 'decisão' contra a Chapecoense

O Palmeiras deve ir para a decisão do título brasileiro no domingo, contra a Chapecoense, sem o zagueiro Yerry Mina. O colombiano não treinou com o grupo nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, por continuar com dores musculares. A tendência é que o defensor não enfrente a Chapecoense, no Allianz Parque, no jogo que pode garantir a conquista do clube.

Para isso se confirmar, o Palmeiras precisa somente empatar com a equipe catarinense. O técnico Cuca comandou um treino à tarde com a presença de cerca de cem torcedores. As visitas foram liberadas pelo treinador para que o elenco recebesse o apoio dos palmeirenses, em programação de trabalho bem diferente da última semana, quando o grupo ficou concentrado em Atibaia.

Na atividade em um dos campos do CT, o técnico misturou titulares e reservas em times de 13 jogadores. Mina trabalhou em um gramado separado. Antes dúvida para o treino desta sexta, o volante Tchê Tchê se recuperou de problemas musculares e trabalhou normalmente. Antes do jogo, o time faz a última atividade na manhã de sábado, também na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa.

Cuca disse em entrevista coletiva ser improvável contar com Mina na partida de domingo. "Chegamos ainda com um problema do Mina. É difícil poder contar com ele no domingo. O grupo chega para o jogo com confiança, mas humildade, como a gente teve ao longo do campeonato", afirmou o treinador.

Caso Mina não tenha condição de atuar, a tendência é Thiago Martins ganhar a oportunidade. O zagueiro foi quem substituiu o colombiano no começo da partida do último domingo, contra o Botafogo, quando o defensor titular sentiu a lesão e teve de deixar o campo ainda no primeiro tempo.