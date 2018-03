Mina é titular, Barça bate Espanyol nos pênaltis e fatura Supercopa da Catalunha

Sem compromissos oficiais neste meio de semana, Barcelona e Espanyol se enfrentaram nesta quarta-feira pela Supercopa da Catalunha, torneio amistoso disputado em Lleida. E mesmo com uma escalação reserva, sem nomes como Lionel Messi e Luis Suárez, o time de Ernesto Valverde ficou com o título ao derrotar o rival nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

+ Com elenco da Fiorentina e homenagens, velório de Astori é realizado

+ Imprensa francesa detona PSG após eliminação: 'Tudo isso para nada'

O Barcelona entrou em campo sem nenhum titular e, mesmo assim, levou a melhor sobre o Espanyol, que poupou apenas alguns atletas. O zagueiro Yerry Mina atuou os 90 minutos e não só contribuiu para que a defesa não fosse vazada, como ainda deixou sua marca na disputa de pênaltis.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grande herói do triunfo do Barça acabou sendo o goleiro Cillessen, que defendeu a cobrança decisiva de Jurado para garantir o triunfo por 4 a 2 nas penalidades. A Supercopa é disputada a cada dois anos desde 2014 e esta foi a segunda vez que o time de Camp Nou a conquistou, repetindo o feito justamente de 2014. O Espanyol levou em 2016.

Líder disparado do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo pela competição no próximo sábado diante do Málaga, fora de casa. Já o Espanyol pega a Real Sociedad no dia seguinte, em casa.