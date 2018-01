Mina fica fora de treino do Palmeiras e aguarda liberação para viajar

O colombiano Yerry Mina ficou novamente fora do treino do Palmeiras nesta segunda-feira e aguarda somente o desfecho da negociação com o Barcelona para se apresentar ao clube catalão. Os jornais espanhóis Sport e Mundo Deportivo publicaram que na terça-feira o zagueiro deve viajar para se apresentar à nova equipe, em uma transferência estimada em cerca de R$ 46 milhões.

O elenco trabalhou na Academia de Futebol em treino comandado pelo técnico Roger Machado. Os jogadores estão em regime de concentração até a próxima quarta-feira, para intensificar a pré-temporada. As atividades têm sido em dois períodos. Além de Mina, quem outra baixa no treino foi o lateral Jean, que desde o ano cumpre cronograma específico de exercícios para se recuperar de problemas no joelho.

Mina se apresentou ao clube na sexta-feira e não deve mais jogar pelo Palmeiras. O colombiano disse ao diretor de futebol, Alexandre Mattos, que quer ir ao Barcelona ainda neste mês, e não após a Copa, como previsto em acordo. O clube alviverde negocia agora com os catalães os últimos detalhes da negociação. O acordo deve ser concretizado ainda nesta semana.

A diretoria estuda contratar um zagueiro para repor a provável perda do colombiano, mas ainda não divulgou nomes. Por enquanto, o elenco continua com as mesmas opções para o setor defensivo, que teve como principais novidades a contratação do zagueiro Emerson Santos e a renovação de empréstimo de Antonio Carlos. A estreia do Palmeiras na temporada será contra o Santo André, dia 18, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.