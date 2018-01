Minas e Suzano decidem quem vai à final O vencedor do quinto confronto do playoff semifinal entre o Telemig Celular/Minas e o Wizard/Suzano será o rival do Banespa/Mastercard, de Nalbert, na decisão da Superliga Masculina de Vôlei. A série melhor-de-cinco jogos entre Minas e Suzano está empatada por 2 a 2 e será definida amanhã, às 21 horas, no Ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte (com SporTV). As equipes fazem uma disputa equilibrada. No quarto confronto, em Suzano, Minas venceu por 3 a 0, com o time paulista precisando de apenas uma vitória para ganhar o playoff. Minas estreou na etapa, em Belo Horizonte, vencendo por 3 a 1, mas foi surpreendido com duas vitórias consecutivas dos paulistas, por 3 a 0, em Suzano, e 3 a 2, em Minas. "Num momento de decisão como esse, nem jogar em casa tem significado muito. Nada do que ocorrer será surpresa", afirma o técnico Marcos Miranda, de Minas, que terá Paulinho, como titular, e Minuzzi (que se recupera de dores lombares) na reserva, mais Marlon, Samuel, Ezinho, Jardel, Rogério e o líbero Serginho. O técnico de Suzano, Ricardo Navajas, acha que o bom saque do rival foi decisivo para a virada e o empate no quarto jogo. "Só o Jardel fez seis pontos de saque. Define o quinto jogo como " de alto grau de ansidade para os dois lados". Escalou Rafa, André Nascimento, Murilo, Dentinho, Rodrigão e Douglas Chiarotti e o líbero Paulinho.