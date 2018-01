Mineirão não assusta o Vila Nova Após eliminar o Guarani por 4 a 1 no tapetão da CBF, o Vila Nova entra em campo com seu time completo, nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O Tribunal Pleno referendou a decisão do STJD de incluir o Vila Nova, na competição, em substituição ao Guarani, que utilizou irregularmente o volante Leandro Guerreiro na disputa de vaga nas oitavas-de-final. Sem estrelas em campo, e ?jogando o arroz-com-feijão", como diz o seu treinador, Ivair Cenci, o Vila Nova tentará, mesmo assim, surpreender o Cruzeiro no jogo que começa às 21h40, no Mineirão, em Belo Horizonte. ?Não há dúvida sobre o absoluto favoritismo do Cruzeiro", diz Ivair Cenci, referindo-se à invencibilidade de cinco meses da equipe mineira. Mas ele não esconde a esperança de decidir a vaga em Goiânia. ?O ideal é reverter qualquer resultado em Minas, jogando depois em Goiânia com ajuda da torcida." Para barrar o sistema 3-5-2 de Vanderlei Luxemburgo, onde se destacam jogadores talentosos como Alex, o Vila Nova pretende marcar em 3-5-2 e atacar na formação 4-4-2, explorando as jogadas em velocidade de Mirandinha, que fará dupla com Adriano.