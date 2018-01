Mineirão recebe Atléticos desesperados Apesar de o Atlético-MG ter sido derrotado pelo arqui-rival Cruzeiro, na última rodada, atuando com três atacantes, o técnico Tite vai repetir a formação na partida contra o Atlético-PR, neste domingo, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para tentar sair da penúltima colocação na tabela de classificação, com apenas oito pontos, além de entrar em campo com uma formação ofensiva, o Galo vai ter na defesa e no meio-campo, jovens valores revelados pelo time mineiro. Além de Marques, o ataque do Galo será formado por Luís Mário, que atuará pela direita, e Fábio Júnior, que jogará pelo centro da área, tentando aproveitar as jogadas criadas pelas laterais. No meio-campo, Tite confirmou o jovem Renato no lugar de Rodrigo Fabri. Ainda com o elenco abalado pela perda do título inédito da Copa Libertadores para o São Paulo, nesta semana, o Atlético-PR tenta se livrar da incômoda situação de último colocado do Brasileirão, com apenas seis pontos em 11 jogos. O técnico do time paranaense, Antônio Lopes, quer levantar o moral do grupo para a recuperação na competição. "Os jogadores estão de parabéns pelo o que fizeram, agora é pensar em ganhar pontos e melhorar nossa situação", disse. Depois de jogar as primeiras rodadas com um time reserva, Lopes deve colocar em campo o time titular.