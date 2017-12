Mineirão recebe Brasil x Argentina em junho A CBF ainda não confirmou, mas foi o presidente do Cruzeiro, Alvimar Costa, quem deu a informação. O jogo Brasil x Argentina, em 1º de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, será disputado no Mineirão. "Vamos fazer obras no primeiro trimestre no estádio para receber bem este clássico, um dos principais do futebol mundial", declarou Costa, nesta segunda, no Rio.