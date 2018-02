Mineirão terá confronto de opostos Campeão mineiro de forma invicta, o Cruzeiro está motivado para enfrentar o São Caetano, hoje, às 16 horas, no Mineirão. O zagueiro Luisão, a serviço da seleção brasileira, será substituído por Thiago. Por outro lado, a equipe terá a volta do meia Martinez, recuperado de contusão. Leia mais no Estadão