Mineiro acaba com festa do Cruzeiro Campeão antecipado e invicto, o Cruzeiro terminou sua participação no Campeonato Mineiro goleando o Tupi, por 4 a 0, neste domingo, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, com um verdadeiro show do jogador Alex. O meia marcou três gols na partida, sendo um de cobertura, chutando da intermediária, um de letra e outro de cabeça. Deivid completou o placar cruzeirense. Depois do primeiro título do ano, o Cruzeiro começa a semana se preparando para enfrentar o Corinthians-RN, na cidade de Caicó, na próxima quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. O próximo compromisso será contra o São Caetano, domingo, no Mineirão, em sua estréia no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota, o Tupi terminou o estadual na quarta colocação, garantindo presença na Copa do Brasil em 2004. O Atlético-MG, que ficou com o vice-campeonato, levou um time reserva para enfrentar o Guarani, em Divinópolis. As duas equipes não saíram de um empate melancólico sem gols. Na próxima quarta-feira, o Atlético faz o jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil, contra a Caldense, no Mineirão. No domingo, o time estréia no Brasileiro, enfrentando o Corinthians, em São Paulo. Já o América, terceiro colocado no Mineiro, venceu o Social por 3 a 1, neste domingo, em Coronel Fabriciano. O resultado garantiu a participação do time na Copa do Brasil em 2004. Com o final do estadual, o América espera sua estréia na Série B do Campeonato Brasileiro. Nas demais partidas da última rodada do Mineiro, o Rio Branco empatou por 3 a 3 com o Ipatinga, em Andradas, o Mamoré venceu a Caldense por 1 a 0, em Patos de Minas, e o Vila Nova venceu a URT por 2 a 1, em Nova Lima.