Mineiro acaba com o mistério e vai para o Hertha Berlim O sonho de ter Mineiro de volta acabou nesta quarta-feira para o São Paulo. O volante, que viajou para a Alemanha na última segunda-feira, acertou um contrato de um ano e meio com o Hertha Berlim. "Ele é um jogador versátil, que será muito bem aproveitado em nosso time. Assim como o lateral Gilberto, Mineiro nos impressionou muito e, desde então, prestamos muita atenção nele", declarou Dieter Hoeness, dirigente do clube alemão. Destaque do São Paulo nas últimas duas temporadas e autor do gol que deu ao time do Morumbi o título mundial em 2005, Mineiro jogará com a camisa 15 do Hertha e será apresentado nesta quinta. Desde o início de 2007, a transferência do jogador se transformou em uma verdadeira novela. Até o início dessa semana, o São Paulo ainda tinha esperanças de firmar novo contrato com o jogador, mas o volante acabou com o sonho são-paulino. "Estou muito feliz com o Hertha e essa nova fase. Jogar o Campeonato Alemão no time do meu amigo Gilberto sempre foi um sonho", concluiu Mineiro.