Mineiro anuncia saída do São Paulo para atuar no exterior O São Paulo perdeu nesta quarta-feira o volante Mineiro. A equipe do Morumbi anunciou em seu site oficial a saída do jogador após uma reunião entre o atleta e o presidente Juvenal Juvêncio, no CCT da Barra Funda. O novo clube do meia ainda não foi revelado, mas ele deverá atuar no futebol do exterior. "Gostaríamos muito que ele ficasse, mas não foi possível. Esse é um processo normal do futebol brasileiro. Como ele manifestou o desejo de permanecer um período não muito longo fora do País, deixamos as portas abertas para ele voltar ao clube", disse Juvêncio, que convidou o jogador a trabalhar no time paulista após o encerramento de sua carreira. Autor do gol da conquista da Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2005, quando o São Paulo bateu o inglês Liverpool por 1 a 0 na decisão, Mineiro agradeceu pelo dois anos em que esteve no time da capital. "Foi uma decisão bastante difícil. Talvez fosse minha última oportunidade de atuar fora do país, onde vejo boas oportunidades profissionais e a chance de conseguir uma estabilidade financeira", disse o volante. "Agradeço a todos por esse período no clube - diretoria, comissão técnica, jogadores, funcionários e torcida. Nesses dois anos, fiz muitos amigos e convivi como uma família. Após esse período fora, minha intenção é retornar ao futebol brasileiro e se possível ao São Paulo, que é um clube que eu tenho muito carinho", completou Mineiro. Contrato no início de 2005 junto ao São Caetano, o jogador de 31 anos irá anunciar o seu novo clube nos próximos dias. Ele tem oferta do alemão Bayer Leverkusen. Além do Mundial, Mineiro sagrou-se campeão da Libertadores da América de 2005 e do Brasileiro desta temporada. Essa é a terceira grande baixa que o São Paulo sofre para a temporada 2007. Antes, o time dirigido pelo técnico Muricy Ramalho já havia perdido o meia Danilo e o zagueiro Fabão, que acertaram com o japonês Kashima Antlers. Em contrapartida, a diretoria são-paulina já contratou o meia Hugo (ex-Grêmio), o lateral-esquerdo Jadílson (ex-Goiás), o atacante Borges (ex-Vengalta Sendai-JAP) e os jovens Caiuby e Francisco Alex, que se destacaram na última edição da Copa Federação Paulista de Futebol pela Ferroviária. A estréia do São Paulo nesta temporada será no Campeonato Paulista. O clube do Morumbi enfrenta o Sertãozinho, fora de casa, no dia 18, no Estádio Frederico Dalmaso. O primeiro compromisso na Libertadores será diante do Audax Italiano, no dia 14 de fevereiro, no Chile.