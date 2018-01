Mineiro chega pensando na Seleção Pela Ponte Preta, Mineiro chegou à Seleção em 2001. Pelo São Caetano, no ano passado, ganhou o Campeonato Paulista. Agora, no São Paulo, seus sonhos reúnem e ampliam tudo o que já conquistou de mais importante na carreira. "Tenho 29 anos e não desisti de voltar à Seleção. E quero ganhar ainda muitos campeonatos. Tomara que a Libertadores seja o primeiro", afirma. Para ele, o São Paulo tem obrigação de ter um time competitivo que o credencie como aspirante ao título da Libertadores. "Um clube com a história do São Paulo sempre tem de ser favorito. Tenho certeza que teremos muitas chances de ganhar esse título." Apesar de tanto entusiasmo, Mineiro, que assinou contrato hoje, por dois anos e R$ 50 mil mensais, não se considera titular do São Paulo. "O Renan e o Alê terminaram o ano muito bem e estou chegando agora. Preciso mostrar serviço para ganhar um lugar no time." O São Paulo busca ainda um atacante, pois, com a saída de Rondón (Deportivo Táchira) e Marcinho (Botafogo da Paraíba), restaram só Grafite, Jean e Diego Tardelli. Cláudio Pitbull é o nome mais próximo. "O contrato dele termina em seis meses e isso facilita enormemente", diz Juvenal Juvêncio, diretor de futebol. Se não ceder Pitbull agora, o Grêmio não receberá nada em junho, no final do contrato.