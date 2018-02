Mineiro deve anunciar sua saída do São Paulo até sexta A torcida do São Paulo deve começar 2007 com uma má notícia. O volante Mineiro, cujo contrato com o clube do Morumbi venceu dia 31, anuncia até sexta-feira seu destino, em uma entrevista coletiva. E tudo indica que o jogador não permanecerá no Morumbi. Para a diretoria, a formalidade por parte do jogador é um mau presságio. ?Se ele fosse continuar no São Paulo, bastaria nos comunicar. Como há uma posição mais formal, o mais provável é que exista algo diferente?, observou Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol. ?Seria uma grande perda, mas ele deve saber o que é melhor para sua carreira.? Antes que o compromisso de Mineiro terminasse, os dirigentes lhe fizeram proposta tentadora ao jogador de 31 anos: cerca de R$ 150 mil mensais de salários, contrato por quatro temporadas e a possibilidade de se tornar supervisor das categorias de base do clube, quando encerrasse a carreira. No entanto, as negociações não evoluíram como a diretoria esperava e Mineiro informou que só tomaria uma decisão após o Campeonato Brasileiro. ?Certamente ele pensou muito e decidiu pelo profissionalismo?, arrisca Marco Aurélio Cunha. ?Se fosse pela paixão, seguramente permaneceria no São Paulo.?