Mineiro e Marco Antônio ganham bi Dois jogadores do São Paulo conquistaram mais que o título paulista, domingo em Mogi Mirim. Eles são bicampeões. Mineiro, que chegou ao clube em janeiro, foi campeão paulista no ano passado defendendo o São Caetano. Conhecido por ser um grande marcador, mas também com boa saída de bola, ele havia defendido a Seleção Brasileira em 2001, quando jogava na Ponte Preta e foi convocado por Leão. Participou de 19 das 20 partidas do time em 2005 e não fez gol. Continua marcando bem, mas Leão gostaria que fosse mais efetivo no ataque, como Josué tem sido. Marco Antônio, revelado nas categorias de base do clube, foi campeão pernambucano pelo Náutico no ano passado. ?Foi muito bom para mim ter essa passagem longe do Morumbi. Aprendi muito", diz o jogador de 20 anos, que participou de 13 partidas na temporada e marcou três gols. Além dele, Edcarlos, Flávio, Fábio Santos, Diego Tardelli, Renan e Alê foram revelados no clube.