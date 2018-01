Mineiro está com um pé no Grêmio Nem Japão, nem México. O destino do volante Mineiro, da Ponte Preta, deve ser o Grêmio. O jogador praticamente definiu as bases do contrato com o clube gaúcho e aguarda a liberação por parte dos dirigentes campineiros. Ele tem contrato até 2004, mas também tem a promessa da diretoria de liberá-lo caso aparecesse uma boa proposta. Tanto que o volante nem participou do período de pré-temporada com o elenco, em Águas de Lindóia, estância mineral na região bragantina. A definição só não aconteceu nesta quinta-feira porque o presidente Sérgio Carnielli e o vice-presidente, Marco Antonio Eberlim, estiveram na Federação Paulista, em São Paulo, para tentar garantir a vaga da Ponte na Copa do Brasil. O procurador do jogador, Oliveira Júnior, já tinha desistido de levar seu cliente para o Consadole Sapporo, do Japão. O Kashima Reysol, dirigido por Marco Aurélio, também estaria interessado no meio-campista, mas não oficializou proposta. O Tigres, do México, também demonstrou interesse. Mineiro é gaúcho de Porto Alegre. Mas ele mora em Americana, com a mãe e um irmão, desde quando atuava no time de juniores do Rio Branco. Depois passou pelo Guarani antes de chegar à Ponte Preta em 1998. Dois anos depois chegou à seleção brasileira, recebendo três convocações. Ele tem 27 anos, 1,68 metro e pesa 63 quilos. Sua principal característica é a marcação, o que deve facilitar sua adaptação do time gremista.