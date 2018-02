Mineiro, ex-São Paulo, adia definição sobre o seu novo clube Depois de anunciar sua retirada do São Paulo, o volante Mineiro decidiu adiar a definição sobre o seu futuro. O jogador pretendia revelar o nome do novo clube nesta quinta-feira, mas preferiu esperar mais alguns dias antes da confirmação oficial. A informação foi revelada pela assessoria de imprensa do meia. Contratado no início de 2005 junto ao São Caetano, o jogador de 31 anos conquistou importantes títulos com a camisa do time do Morumbi: Campeonato Brasileiro (2006), Copa Libertadores da América (2005) e Copa do Mundo de Clubes da Fifa (2005) - ele foi o autor do gol na vitória sobre o inglês Liverpool. Convocado por Carlos Alberto Parreira para disputar a Copa do Mundo no lugar do volante Edmílson, do Barcelona, que sofreu uma lesão no joelho, Mineiro recebeu uma proposta do São Paulo para ampliar seu vínculo por mais quatro anos e um aumento salarial para R$ 150 mil mensais - a oferta incluía até um plano de carreira para quando se aposentasse -, mas preferiu jogar no exterior pela primeira vez. Ele tem ofertas do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e do Sevilla, da Espanha. Antes de perder o volante, o treinador Muricy Ramalho já sabia que não iria contar com outros dois importantes atletas: o meia Danilo e o zagueiro Fabão, que foram para o Kashima Antlers, do Japão. No entanto, o São Paulo, que irá se reapresentar nesta sexta-feira, contratou o meia Hugo (Grêmio), o lateral-esquerdo Jadílson (Goiás), o atacante Borges (Vengalta Sendai-JAP) e os jovens Caiuby e Francisco Alex, da Ferroviária.