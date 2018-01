Mineiro fora da estréia do S.Caetano O volante Mineiro está fora da estréia do São Caetano no Campeonato Paulista. O técnico Mário Sérgio afirmou que ele ainda não está bem fisicamente e vai ficar de fora da partida contra a Portuguesa, em São Paulo, no domingo. Com isso, o mais provável é que o volante Marco Aurélio seja o titular do time, apesar de Mário Sérgio garantir que só divulga a equipe no vestiário do Canindé. A novidade nos treinamentos da semana foi o retorno do atacante Anaílson, que estava com uma torção no tornozelo esquerdo. Ele deve participar da estréia, até mesmo porque os atacantes Marcinho e Robert estão com a seleção brasileira Sub-23, disputando um torneio amistoso no Qatar. O meia Iriney se despediu dos colegas terça-feira e viajou para a Espanha, para assinar o contrato com o Rayo Vallecano.