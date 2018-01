Mineiro pode trocar Ponte por Tigres Fora dos planos da Ponte Preta para a temporada, o volante Mineiro, está vendo as possibilidades de atuar no futebol japonês se acabarem. E não será surpresa se ele se transferir para o México. Apesar de ter anunciado que o jogador já teria assinado um pré-contrato com o Consadole Sapporo, a equipe japonesa acertou com outros dois jogadores brasileiros nesta semana, os meias Robert, do Santos, e Beto, do Fluminense, e praticamente descartou a sua contratação. Sua última esperança de atuar no Japão é o interesse do Kashima Reysol, que é comandado pelo treinador brasileiro Marco Aurélio. A esperança, agora, é que seu destino possa ser o Tigres, do México, que recentemente contratou os atacantes do Atlético Paranaense, Kléber e Alex Mineiro. Certo é que a sua permanência no Estádio Moisés Lucarelli está descartada, já que a diretoria repatriou o volante Fabinho, que estava no Gamba Osaka, do Japão. Mineiro nem sequer está realizando a pré-temporada junto com o restante do elenco, em Águas de Lindóia. A estréia da Ponte no Paulistão será contra o Ituano, dia 26, em Itu.