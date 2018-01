Mineiro quer fazer seu 1º gol agora O volante Mineiro atuou por dois anos no São Caetano e ainda mora num apartamento na cidade do ABC. Não esconde o carinho pelo ex-clube - no qual conquistou o Campeonato Paulista de 2004, seu primeiro título como profissional -, mas tem um objetivo nada animador aos torcedores que ano passado o aplaudiam: "Meu sonho é fazer o primeiro gol pelo São Paulo já neste jogo, no qual será muito especial para mim," revela, para depois desconversar. "Quero marcar agora porque é o próximo jogo, para desencantar logo, mas poderia ser a Inter de Limeira ou outro time qualquer." Apesar das amizades no clube, fala com freqüência com Marcinho, Anailson, Fabiano, Thiago e garante comemorar muito se marcar o tão sonhado gol. "Hoje defendo outros direitos, estou em outro clube e sou profissional". E, com a experiência adquirida no sempre regular São Caetano, já sabe a fórmula para trazer mais três pontos ao Morumbi. "É partir para cima e ´matar´ logo o adversário. Aproveitar as chances que surgirem para definir logo a vitória. E, se possível no primeiro tempo", receitou. Em 2004, Mineiro enfrentou muitas vezes o São Paulo defendendo o São Caetano, sendo uma pedra no sapato do Tricolor no Campeonato Paulista, na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Agora, promete não dar moleza aos ex-companheiros. Seria o perseguidor de Marcinho, mas o meia está suspenso. "Ainda bem, a ausência dele nos ajuda". Agora, deve acompanhar Anailson. "Não podemos vacilar, o adversário é de alto nível e se relaxarmos, tomamos gols." Mineiro só não quer saber de lembranças da morte de Serginho. "A única certeza da vida é que um dia vamos morrer", filosofa. "Temos de dar seqüência e não ficar paralisado naquele fato, comentando e nos remoendo. Não é legal."