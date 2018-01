Mineiro reforça o São Caetano A diretoria do São Caetano confirmou, nesta segunda-feira, a contratação do volante Mineiro, ex-Ponte Preta. O jogador de 27 anos se apresentou na sede social do clube à tarde e depois se integrou ao elenco que ficará a semana toda treinando em Mauá com vistas ao Campeonato Paulista. Como é de praxe, a diretoria não revelou os valores do contrato de um ano. Mas o acordo foi firmado diretamente com o jogador, que nem estava participando da pré-temporada do time de Campinas. Na realidade ele já era dono de seu passe, que pretendia negociar com o futebol japonês. Mas não chegou a um acordo nem com o Consodale Sapporo e nem com Kashiwa Reysol. O Tigres, do México, também chegou a fazer uma sondagem e, mais recentemente, o Grêmio também encaminhou uma proposta ao volante. Mineiro está na Ponte desde 1998, quando foi contratado junto ao Rio Branco, de Americana. Antes ele passou pelo Guarani. Este é o terceiro volante apresentado pelo São Caetano como reforço. Antes de Mineiro, chegaram Marco Aurélio, do Palmeiras, e Ramalho, do Bahia. Todo este esforço é para suprir as saídas de Magrão e Claudecir que se transferiram para o Palmeiras ao lado do meia Adãozinho.