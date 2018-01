Mineiro: tristes lembranças do México Mineiro é um dos poucos jogadores do São Paulo que já atuou no México. Mas as lembranças que o volante tem do país não são nada boas. Em maio do ano passado, quando estava no São Caetano, Mineiro enfrentou o América, no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelas oitavas-de-final da Taça Libertadores. O empate por 1 a 1 eliminou os mexicanos - que haviam perdido o primeiro duelo, no Brasil, por 2 a 1. O grande problema ocorreu logo depois do confronto: as equipes se envolveram numa pancadaria generalizada, que provocou a ira da torcida. "Não foi a pior experiência da minha vida, mas foi uma sensação horrível", comentou Mineiro. O volante viu bem de perto quando os brasileiros ficaram presos no gramado. Alguns torcedores jogaram cadeiras e até um carrinho de mão no campo. Outros pularam o alambrado e ameaçaram agredir os jogadores do São Caetano com pedaços de ferro. "A torcida do América começou a confusão", afirma Mineiro. O desespero durou alguns minutos, que pareceram intermináveis. O time do ABC só escapou de algo pior porque, de repente, a saída do gramado foi liberada e os jogadores correram em disparada para os vestiários. "Contra o Tigres vai ser bem diferente, não vai ter briga", projeta Mineiro. "Nem estou pensando nisso." De fato, o único objetivo do volante é voltar para o Brasil classificado para as semifinais da Taça Libertadores. Sabe que tem sido uma das peças fundamentais para a boa campanha do São Paulo, mas prefere ressaltar os méritos do elenco. "Nosso esquema é muito participativo: todos têm liberdade para atacar, mas consciência para defender", comenta. Ao lado de Josué, Mineiro forma uma das melhores duplas de volantes do futebol brasileiro. Uma parceria que já experimentou em outras equipes. "Em todos os times que passei, sempre tive jogadores que colaboraram muito comigo, como o Fabinho e o Roberto, na Ponte Preta, e o Marcelo Mattos, no São Caetano", lembra Mineiro. "Conseguimos esse bom entrosamento porque temos talento, e porque somos unidos também fora do gramado", conta Josué. "Nós dois temos habilidade e capacidade física para atacar e defender com eficiência." Sem Cicinho, que está na seleção brasileira, o técnico Paulo Autuori pede ainda mais participação do meio-campo para criar chances de gols para Roger e Luizão. Nesse ponto, Mineiro sabe que tem papel decisivo. "O Josué e eu podemos contribuir muito, com nossa mobilidade", diz. "Quando fizermos isso com mais perfeição ainda, a equipe toda vai crescer."