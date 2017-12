Mineiro vai trocar Porto Alegre pela Alemanha O volante Mineiro, convocado por Carlos Alberto Parreira para o lugar de Edmilson, iria acompanhar a Copa do Mundo em Porto Alegre. A esposa do jogador, Daiane da Silva, revelou que ele já tinha até comprado as passagens. "Nós íamos ver o Mundial em Porto Alegre. Tínhamos até passagem comprada. Agora a viagem será para a Alemanha. Estou muito feliz", falou Daiane, em entrevista à rádio Jovem Pan. Mineiro está concentrado com a equipe do São Paulo para o jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. O jogador só deve falar sobre sua convocação pela noite. O volante está escalado para a partida e só deve embarcar para a Alemanha na quinta-feira. Apesar da felicidade pela convocação, a esposa de Mineiro se mostrou solidária a Edmilson. "A gente sabe que deve ser muito difícil, mas espero que ele se recupere", contou Daiane. O Brasil está treinando em Weggis, na Suíça, e realiza no dia 4 de junho um amistoso contra a Nova Zelândia, o último antes da Copa do Mundo.