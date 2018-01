Mineradora patrocina Villa Nova Os presidentes do Villa Nova, Jean Carlo Pedrosa e da Anglo Gold/Morro Velho, Roberto Carvalho assinaram na manhã de hoje, contrato de patrocínio ao clube. A Anglo Gold/Morro Velho, uma das maiores mineradoras do mundo, vai pagar R$ 150 mil ao Villa Nova durante o Campeonato Mineiro, com opção para renovação por mais 2 anos. Este é um dos maiores contratos de patrocínio firmados por um clube do interior de Minas Gerais. Além do dinheiro, a Anglo Gold/Morro Velho cederá ao Villa um terreno de 480 mil metros quadrados, localizado numa das mais valorizadas áreas da região. O terreno vai abrigar o Centro de Treinamentos do clube, que será denominado Villa Nova de Lima (primeiro nome da cidade de Nova Lima). O projeto está nas mãos da arquiteta Débora Guy.