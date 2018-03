Ministério diz ter apoio de alguns clubes A Assessoria de Imprensa do Ministério dos Esportes informou, nesta quarta-feira pela manhã, que não recebeu nenhum pedido de agendamento de reunião por parte do Clube dos 13 ou da CBF. O ministro Agnelo Queiroz espera se reunir com dirigentes do futebol brasileiro ainda nesta quarta para exigir a disputa da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, os dirigentes decidiram suspender a rodada, alegando ser ?impossível? seguir todas as normas da lei sancionada na sexta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agnelo ameaça intervir nos clubes e afastar os dirigentes que continuarem a ?desrespeitar a lei?. Segundo ele, os itens mais complicados da lei têm um prazo de seis meses para serem cumpridos. Segundo a assessoria de Imprensa do Ministério, quatro grandes clubes do futebol brasileiro se pronunciaram nesta quarta-feira a favor da lei. Três deles seriam integrantes da Série A do Brasileiro.