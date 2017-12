Ministério pode punir a AFA A Associação de Futebol Argentino (AFA) pode ser punida pelo Ministério do Trabalho por não cumprir o acordo com os jogadores de pagar todos os salários atrasados. Com isso, fica mais difícil dar início ao campeonato nacional argentino, já que, segundo a ministra Patricia Bullrich, a questão não deve ser resolvida em pouco tempo. Em maio, os clubes se comprometeram a pagar, até 31 de julho, pelo menos 65% de suas dívidas com os atletas, estimadas em US$ 19 milhões. Nada aconteceu, e o próprio presidente da AFA, Julio Grondona, já avisou que o torneio já não começará no próximo fim de semana. O representante do sindicato dos jogadores, Sergio Marchi, acrescentou que não vê disposição dos dirigentes em saldar a dívida. Ou seja, o início do campeonato continuará sem data definida.