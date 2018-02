Ministério Público ouve vítimas da tragédia na Fonte Nova

A promotora Joseane Suzart, do Ministério Público do Estado da Bahia (MPE), começou a ouvir nesta quinta-feira os familiares das vítimas da tragédia do Estádio Otávio Mangabeira (Fonte Nova), que causou sete mortes. Os familiares foram convocados para que o MPE calcule o valor das indenizações pedidas para cada família. Após os depoimentos, Joseane deve dar entrada na ação pedindo o ressarcimento financeiro das vítimas. A promotora também vai pedir a destituição do diretor-geral da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), Raimundo Nonato Tavares da Silva - o ex-jogador do Bahia Bobô - e do gerente de Operações da Sudesb, Nilo Júnior, considerados "responsáveis diretos" pelo acidente. Na ação, Joseane irá propor que a responsabilidade do acidente caia sobre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Federação Baiana de Futebol (FBF), o Esporte Clube Bahia e Polícia Militar. "São todos envolvidos, ainda que em escalas diferenciadas", afirma a promotora. Partida beneficente O jogador baiano Edílson - com passagens por Vitória (BA), Palmeiras (SP), Corinthians (SP) e Flamengo (RJ) - organizará uma partida beneficente, a ser realizada neste sábado, no Estádio do Barradão (Vitória), para ajudar as famílias das vítimas do acidente. Entre os jogadores convidados a participar estão os atacantes Romário e Nilmar e o goleiro Felipe.